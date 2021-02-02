Челябинский школьник пожаловался на агитацию депутата-единоросса в школе

В Челябинске разгорелся скандал вокруг плаката депутата Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащийся челябинской школы №91 обратился в прокуратуру с просьбой оценить законность размещения на информационном стенде образовательного учреждения плаката с изображением депутата Госдумы от партии «Единая Россия».

По словам подростка, плакат он обнаружил 29 января. Посидев прошедшие выходные над Познакомившись в течение выходных с нормативно-правовыми документами, в начале учебной недели молодой человек обратился к директору школы. Но та заявила, что никаких нарушений в произошедшем не видит, и что именно она разрешила разместить агитационный материал на территории общеобразовательного учреждения.

Школьник записал разговор с руководителем на диктофон. «Не вижу незаконности, – цитирует «Знак» запись. – Я ничего незаконного не делаю, тебе может это не нравиться. Тебе, может, плакат Навального понравится».

Между тем, образовательное учреждение является базой двух избирательных участков, и на него должны распространяться нормативно-правовые акты, связанные с выборами и референдумами. А значит, настаивает челябинец, здесь не место агитационным материалам.

Заявление молодой человек сопроводил фотографией стенда и записью разговора с директором.

Челябинск, Виктор Елисеев

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