В Миассе серийного насильника нашли спустя 20 лет. Наказания он избежал

В Миассе спустя 20 лет раскрыли серию изнасилований.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 49-летнего преступника нашли в одной из колоний.
Оказалось, что южноуралец – давний завсегдатай исправительных учреждений. Он неоднократно отправлялся в места не столь отдаленные, а едва выйдя на свободу продолжал преступать закон. Так, в настоящее время он отбывает наказание за серию вооруженных грабежей и разбоев.
А в 2000 и 2001 годах он терроризировал жителей Миасса. Тогда город замер в страхе перед неизвестным насильником, нападавшим на молодых девушек в местном парке. Он выслеживал своих жертв вечером, под угрозой ножа затаскивал в кусты и насиловал. Одну из них он ранил ножом. От рук маньяка пострадали три жительницы Миасса, в том числе две школьницы.
Впрочем, отвечать за эти свои преступления южноуралец не будет – уголовные дела прекращены в связи с истечением срока давности.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.02.21
«Продолжает деградировать»: российской экономике вынесен вердикт. / Челябинский школьник пожаловался на агитацию депутата-единоросса в школе. / Чиновники продолжат настаивать на стройке в челябинском городском бору. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube