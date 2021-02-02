В Миассе серийного насильника нашли спустя 20 лет. Наказания он избежал

В Миассе спустя 20 лет раскрыли серию изнасилований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 49-летнего преступника нашли в одной из колоний.

Оказалось, что южноуралец – давний завсегдатай исправительных учреждений. Он неоднократно отправлялся в места не столь отдаленные, а едва выйдя на свободу продолжал преступать закон. Так, в настоящее время он отбывает наказание за серию вооруженных грабежей и разбоев.

А в 2000 и 2001 годах он терроризировал жителей Миасса. Тогда город замер в страхе перед неизвестным насильником, нападавшим на молодых девушек в местном парке. Он выслеживал своих жертв вечером, под угрозой ножа затаскивал в кусты и насиловал. Одну из них он ранил ножом. От рук маньяка пострадали три жительницы Миасса, в том числе две школьницы.

Впрочем, отвечать за эти свои преступления южноуралец не будет – уголовные дела прекращены в связи с истечением срока давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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