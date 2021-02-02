В Челябинске ресторан грозится засудить недовольного клиента

Челябинский ресторан намерен подать иск о клевете за отрицательный отзыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство одного из ресторанов восточной кухни в Челябинске планирует подать иск о клевете к одному из посетителей заведения, оставившему нелицеприятный отзыв о посещении. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях директор ресторана.

По словам топ-менеджера, мужчина не раз посещал ресторан и всегда оставался недоволен. Не стала исключением и минувшая пятница. Но на сей раз челябинец решил выплеснуть эмоции на портале отзывов.

Правда, предварительно он написал директору ресторана, возмутившись качеством продукции и ее стоимостью. К тому же, по словам гостя, в туалете он подслушал разговор работников заведения кухни, якобы обменявшихся фразами «норм – схавают или заплатят» и «не парься, лей – одни ушли, другие пришли». А шеф-повар ресторана, заявил горожанин, и вовсе покупает спиртное в ближайшем алкомаркете экономкласса.

Причем поначалу недовольный посетитель даже поинтересовался у руководства ресторана, может ли он поделиться столь жесткими комментариями с пользователями соцсетей. Но после все-таки опубликовал их на портале отзывов. Правда, через какое-то время мужчина свои посты удалил.

Вероятно, тогда его уже успели поставить в известность, что представители заведения намерены отстаивать свою профессиональную честь в суде. «Нам очень обидно и досадно читать такой̆ отзыв. Мы с командой̆ расстроились настолько, что решили подать на гостя в суд за клевету и подрыв авторитета заведения. Я знаю, что мы не идеальны и всегда нет предела совершенству. Но никогда не забывайте, что за каждым проектом стоят живые люди, и последствия могут быть непредсказуемы. И не опускайтесь до потребительского экстремизма», – написала топ-менеджер ресторана у себя на странице.

Юристы считают, что перспектива привлечения недовольного клиента к ответственности весьма вероятна. «Человек своим отзывом, фактически, обратился к неопределенному кругу лиц, то есть любой человек может этот отзыв прочитать и составить свое мнение о заведении, – цитирует «ДК-Челябинск» эксперта. – Но если ресторан сумеет доказать, что пользователь написал заведомо ложные вещи и делал это с целью отомстить, да даже если пошутить, неважно, какие были у него мотивы – то суд вполне может назначить человеку наказание за нанесение ущерба репутации, в том числе и по новому закону о клевете в Сети».

При этом привлечь челябинца за клевету могут, даже если он удалил свой комментарий. Ведь отзыв уже какой-то период времени находился в публичном доступе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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