Двоих челябинцев задержали за возложение гвоздик к зданиям судов

Челябинцы присоединились к акции в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после оглашения приговора блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному некоторые жители Челябинска присоединились к акции в его поддержку.

«Челябинцы приносят гвоздики к зданиям судов, ведь судебная система сегодня умерла», – сообщили представители местного штаба Навального в своем telegram-канале.

При этом участники чата канала заявили, что двух человек сегодняшней ночью задержали.

Сам штаб Навального пока заявил лишь об информационной поддержке акций протеста, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге минувшей ночью.

Напомним, вчера, 2 февраля, в Москве суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Причиной стали многократные нарушения условий испытательного срока. Суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима. При этом из срока будет вычтено время пребывания блогера под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года 8 месяцев.

Кроме того, он оштрафован на 500 тысяч рублей.

Представители Навального уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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