Двоих челябинцев задержали за возложение гвоздик к зданиям судов

Челябинцы присоединились к акции в поддержку Алексея Навального.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после оглашения приговора блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному некоторые жители Челябинска присоединились к акции в его поддержку.
«Челябинцы приносят гвоздики к зданиям судов, ведь судебная система сегодня умерла», – сообщили представители местного штаба Навального в своем telegram-канале.
При этом участники чата канала заявили, что двух человек сегодняшней ночью задержали.
Сам штаб Навального пока заявил лишь об информационной поддержке акций протеста, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге минувшей ночью.
Напомним, вчера, 2 февраля, в Москве суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Причиной стали многократные нарушения условий испытательного срока. Суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима. При этом из срока будет вычтено время пребывания блогера под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года 8 месяцев.
Кроме того, он оштрафован на 500 тысяч рублей.
Представители Навального уже заявили, что будут обжаловать приговор.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.02.21
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