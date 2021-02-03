В центре Челябинска столкнулись маршрутка и снегоуборщик

В Челябинске маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грейдером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 3 февраля, утром в районе остановки «Академическая» на улице Свободы.

Маршрутное такси въехало в снегоуборочный грейдер, чистивший от снега парковку. При этом водитель маршрутки утверждает, что машина резко вывернула на полосу его движения. Сотрудник дорожной компании также настаивает на своей невиновности. «Я собирался проехать на другую сторону, – цитирует telegram-канал «1obl.ru // Только важное» водителя снегоуборочной техники. – Рядом стоял мастер, который регулировал движение».

В момент столкновения в автобусе находились пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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