В Челябинской области число инфицированных ковидом превысило 46 тысяч человек

В Челябинской области за сутки выявлено 273 новых случаев коронавируса, в том числе у 3 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 46 тысяч 46 зараженных. 1 тысяча 742 из них умерли (непосредственно от инфекции – 805).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.02.21
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