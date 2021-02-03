Новый глава Катав-Ивановского района меняет зама по ЖКХ

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович не стал продлять контракт с одним из замов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый руководитель Катав-Ивановского района принял решение не заключать трудовой договор с одним из заместителей, начальником управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Антоном Буренковым. Об этом сообщает страница «Катав-Ивановский район» в социальной сети «Фэйсбук».

Напомним, 1 февраля официально истекли полномочия прежнего главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина. В этот же день в должность вступил Николай Шиманович, за кандидатуру которого единогласно проголосовали на выборах 28 января парламентарии районного собрания депутатов.

По закону, в момент окончания полномочий главы муниципального образования, автоматически прекращается срок действия трудовых договоров у всех его заместителей. 1 февраля все заместители главы Катав-Ивановского района были уволены, со 2 февраля со всеми, кроме Антона Буренкова, заключен новый контракт, сообщается в группе.

Решение о том, кто займет вакантное место, будет принято в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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