В элитной многоэтажке в Челябинске распыляют опасный газ

Жители элитной многоэтажки в Челябинске боятся заходить в лифт из-за опасности отравиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления, призывающие к осторожному использованию лифта, появились в одном из домов комплекса «Лесопарковый».

Жителей предупреждают об опасности воздействия на их здоровье неизвестного вещества: якобы, несколько человек уже пострадали. По словам горожан, камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину в маске, распыляющего в лифте газ из баллончика.

Поскольку попасть на территории комплекса не так просто, жильцы заподозрили, что действует один из соседей. Зачем ему это понадобилось, остается только гадать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.21

Новый глава Катав-Ивановского района меняет зама по ЖКХ. / В центре Челябинска столкнулись маршрутка и снегоуборщик. / В Челябинской области число инфицированных ковидом превысило 46 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»