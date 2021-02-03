На Таганае задержали «дикарей» из Москвы

Туристы-экстремалы устроили незаконную порубку в национальном парке «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», группа туристов из Москвы хотела провести время на природе, не обращая внимания не правила посещения особо охраняемой природной территории.

Семь жителей Москвы устроили бивак возле Откликного гребня и успели нарубить дров. При этом группу на тропе дважды встретили госинспекторы и предупредили: располагаться на ночлег можно только в приютах и на специально оборудованных стоянках, и поляна у Откликного в этот список не входит.

«Гости заверили: они знают правила посещения национального парка и следуют до Заячьей поляны, где и встанут лагерем. Хотя добраться туда они бы точно не успели, – рассказал заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин. – Позже наши инспекторы вернулись к Откликному гребню и нашли там развернутые палатки и костер. У нарушителей изъяли топор и ножовку и составили два протокола: за незаконную стоянку и порубку».

После этого экстремалы решили вернуться домой. Находиться на Таганае они планировали пять дней.

Всего за январь 2021 года сотрудники службы охраны «Таганая» составили 12 протоколов, это на 7 больше, чем за первый месяц 2020-го. Основными нарушениями стали заезд на территорию парка на транспорте и нахождение без разрешения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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