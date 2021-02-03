Южноуральские «молодежные» чиновники ищут алиби. Срочно

Чиновники правительства Челябинской области внезапно вспомнили о молодежи и судорожно пытаются составить отчет о «выполненной» работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», забавный пост распространяется в социальных сетях с начала нынешней недели.

К обитателям «всемирной паутины» обратилась пользователь «Полина Финашкина». «Коллеги, очень срочно нужна ваша помощь для Светланы Гаязовны, – пишет автор поста. – Пожалуйста, вспомните, какие мероприятия у вас или просто в городе, вы слышали, были 23 и 31 января, абсолютно любые для молодежи».

Скрин обращения опубликовал telegram-канал «Русская Пресса». Соль ситуации в том, что Полина Финашкина является пресс-секретарем главного управления молодежной политики Челябинской области, а Светлана Гаязовна Калимуллина это самое управление возглавляет.

«С чем связана такая заинтересованность, и почему именно эти даты интересуют наших молодежных лидеров? Наверно потому, что от них затребовали отчитаться, как именно они противодействовали выходу молодых людей на митинги в поддержку Навального. А весь сок в том, что главное управление молодежной политики не сделало для этого ничего. Абсолютно. Совсем. Выходные ведь были», – иронизируют авторы канала.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске и Магнитогорске прошли акции протеста, в которых приняли участие по несколько тысяч человек, большинство из них – молодые люди.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался получить комментарий у представителей ведомства. Однако при наборе единственного номера телефона, указанного на сайте в качестве контакта приемной и пресс-службы одновременно, оператор оказался непреклонен: «Набранный вами номер недоступен».

Напомним, главное управление молодежной политики было воссоздано по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в мае прошлого года. В сентябре начальником управления назначили Светлану Калимуллину. При этом контракт с ней заключили с испытательным сроком в 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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