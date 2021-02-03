На Урале коммерсант украл почти четыре центнера пшеницы

В суд направлено уголовное дело о хищении около 3,8 центнера зерна у семеноводческого предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Удмуртской Республики, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что мужчина, являясь представителем коммерческой организации, с декабря 2019 года по март 2020 года похищал пшеницу, принадлежащую ООО «Шантаринский производственный комплекс».

При взвешивании зерна предприимчивый россиянин выставлял груженые автомобили с прицепами таким образом, чтобы часть машины с большим объемом зерна находилась не на платформе весов. Таким способом он вводил в заблуждение сотрудницу, проводившую взвешивание, которая вносила в бухгалтерские учетные документы заниженную массу отгруженной пшеницы.

В результате коммерсант похитил около 380 килограммов зерна на общую сумму свыше 5,6 миллиона рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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