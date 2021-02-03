Челябинку, искалечившую психику маленького сына, отправили на обязательные работы

Жительница Челябинска осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Калининского района Челябинска признал 34-летнюю горожанку виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию маленького сына, сопряженном с жестоким обращением.

Суд установил, что женщина с октября 2019 по апрель 2020 года не кормила ребенка, не соблюдала санитарные правила, распивала спиртные напитки, что повлекло задержку в его развитии и спровоцировало психическое заболевание.

По решению суда челябинка ограничена в родительских правах.

В настоящее время мальчик находится в доме ребенка, его здоровью ничего не угрожает. Благодаря усилиям специалистов, психическое и физическое состояние улучшилось.

При назначении наказания судом учтено состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья ее матери, которой она оказывает помощь.

В ходе судебного заседания женщина рассказала, что встала на путь исправления, регулярно посещает своего сына, устроилась на постоянную работу, сделала в квартире ремонт и планирует вернуть ребенка в семью.

Судом назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.21

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