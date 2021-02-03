Челябинские ветврачи разрешили торговать полуфабрикатами с давно истекшим сроком годности

Ветврачи Челябинской ветстанции выдали документы на продажу просрочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 27 января мониторинговая группа ведомства при анализе гашения ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» выявила нарушения, допущенные ветеринарными врачами ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Так, установлено, что 26 января врачом был оформлен производственный сертификат на 5 кг продукции «биточки нежные с сыром» без указания сырья, что привело к потере прослеживаемости между выработанной продукцией и сырьем. В этот же день продукция была отправлена в одну из торговых сетей Челябинска.

Кроме того, другой врач этой же ветстанции оформил ветеринарные сопроводительные документы на продукцию с истекшим сроком годности. 10 декабря 2020 года он дал «добро» на реализацию пяти килограммов котлет тресковых со сроком годности до 23.10.2020. 21 января 2021 года документ был оформлен на 12,5 килограммов скумбрии неразделанной мороженой со сроком годности до марта 2020 года.

Продукцию с истекшим сроком годности продали посетителям торговой сети в Кыштыме. При этом если просрочка в два месяца еще не является критической, то употребление в пищу рыбы со сроком годности, истекшим почти год назад, чревато серьезными последствиями для здоровья.

Приостановлена регистрация уполномоченного лица, принявшего для реализации продукцию с истекшим сроком годности. Ветеринарные врачи ОГБУ «Челябинская ветстанция», допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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