Гособвинение потребовало ограничить свободу экс-замгубернатора Андрею Косилову

В южноуральском суде закончились прения сторон по делу о резонансной аварии с участием бывшего высокопоставленного чиновника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 3 февраля, в Аргаяшском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу по обвинению бывшего первого вице-губернатора Южного Урала, совладельца агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus, которым управлял бывший высокопоставленный чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

В ходе следствия установлено, что Косилов, двигаясь на автомобиле Lexus по направлению от Карабаша к селу Байрамгулово со скоростью около 60 километров в час, проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутной машины, в результате чего столкнулся с ехавшей по встречке Lada Vesta.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров «Лады» причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру вред здоровью средней тяжести.

«По результатам судебного следствия стороной государственного обвинения в прениях приведены доказательства виновности подсудимого в совершении указанного преступления, запрошена мера основного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев и дополнительного в виде лишения специального права управления транспортными средствами на срок 2 года», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, потерпевшей стороной заявлены иски о возмещении морального вреда на общую сумму 13 млн рублей (водитель LADA на 3 млн рублей и на 10 млн рублей в пользу девушки-пассажира).

Стороной государственного обвинения исковые требования поддержаны в полном объеме.

Оглашение судебного решения назначено на 10 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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