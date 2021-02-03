Менеджер ХК «Металлург» четыре года забирал себе деньги от аренды катка любителями

В Магнитогорске бывший менеджер хоккейного клуба осужден за хищение денег организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 33-летнего местного жителя виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Судом установлено, что мужчина, исполняя обязанности менеджера в «ХК «Металлург», в течение 2017-2020 годов похитил свыше 758 тысяч рублей, которые получал от любительских команд за предоставление в аренду ледовых катков и не вносил в полном объеме в кассу организации, занижая в бухгалтерских документах количество предоставляемого времени для занятий.

Причиненный ущерб подсудимый возместил в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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