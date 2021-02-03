Чиновные аудиторы решили узнать мнение южноуральцев об экологии

На Южном Урале проводится опрос по экологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, контрольно-счетная палата региона начала опрос населения в целях изучения общественного мнения о сложившейся экологической ситуации на Южном Урале.

«Результаты опроса будут обобщены, проанализированы и использованы в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых, в том числе, совместно со Счетной палатой Российской Федерации», – заверяют чиновники.

Южноуральцам предлагают ответить на шесть вопросов. В том числе оценить состояние окружающей среды в населенном пункте (районе, городе), назвать экологические проблемы, стоящие наиболее остро, а также основные источники загрязнения окружающей среды.

Также чиновники интересуются, на что необходимо направить усилия властей в первую очередь. Правда, набор ответов на этот вопрос весьма своеобразен. Участникам опроса предлагают выбрать между созданием инфраструктуры раздельного сбора мусора, рекультивацией полигонов и ликвидацией свалок твердых коммунальных отходов, строительством и модернизацией очистных, переходом на экологически чистый общественный транспорт и рядом других действий. О промышленных предприятиях речь лишь в одном варианте, где чиновники почему-то настаивают на оказании им поддержки «в части их перехода на современные технологии с целью снижения загрязнения окружающей среды». Подчеркнем, речь именно о господдержке, а не о выполнении промышленниками вроде бы взятых ими на себя обязательств.

В заключение авторы опроса интересуются, считают ли жители области справедливой сумму платежей за вывоз мусора.

Вообще, судя по формулировкам вопросов и ответов, сами чиновники считают, что главная проблема региона не в качестве атмосферного воздуха, а в мусоре и налаживании системы его обращения. Или хотят убедить в этом южноуральцев. Между тем, больше половины жителей области вряд ли согласились бы с этим.

Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.02.21

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