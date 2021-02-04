Жители Троицка не могут пройти флюорографию

В Троицке горожане целыми днями просиживают в очереди, чтобы сделать флюорографию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе остался единственный рабочий флюорограф.

Как рассказали жители города, раньше еще один аппарат был в железнодорожной клинике, но теперь он сломался. В итоге в городской больнице выросла очередь на флюорографию. «Можно ждать целый день и не успеть пройти», – сетуют троичане.

Между тем, без результатов ежегодного флюорографического обследования невозможно ни попасть на прием к врачу, ни пройти обязательный медосмотр, напоминают горожане.

РИА «Новый День» обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но вместо того, чтобы дать оперативный комментарий по такому, казалось бы, простому вопросу, чиновники попросили направить им официальный запрос. К настоящему моменту ответа на запрос так и не поступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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