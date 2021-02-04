Фонтан кипятка обрушился на челябинскую многоэтажку

Из-за очередной капитальной аварии в Челябинске без тепла остались детский сад и несколько многоэтажек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло поздно вечером среды, 3 февраля, в Металлургическом районе Челябинска. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

По словам очевидцев, фонтан горячей воды высотой несколько метров ударил в стену многоквартирного дома. «Кипяток с доставкой на 4-й этаж. Между домами 13 и 15 на Богдана Хмельницкого», – подписал житель одного из домов фото, размещенное в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)».

По информации пресс-службы мэрии Челябинска, авария произошла на теплотрассе диаметром 150 мм. Из-за нее в 22:10 отключили от тепла три многоэтажных жилых дома и детский сад. Представители теплоснабжающей организации приступили к устранению аварии еще ночью, но работы продолжаются до сих пор. Восстановить подачу тепла планируется в 12:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.21

Жители Троицка не могут пройти флюорографию. / Курс назад: в мэрию Верхнего Уфалея возвращаются «нелюбимые чиновники». / «Диктатура паразитов»: у Кремля осталась только «дубинка», нынешний кризис – финальный. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»