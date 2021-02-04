В Копейске сменили вице-мэра по коммуналке

После коммунальной аварии в Копейске сменили замглавы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Копейска Андрей Фалейчик назначил своим заместителем по жилищно-коммунальным вопросам Игоря Фролова.

Ранее чиновник возглавлял управление городского хозяйства. Теперь исполнять обязанности руководителя будет Елена Хамидуллина.

До этого назначения вице-мэром по ЖКХ был Юрий Заневский, проработавший в должности с лета 2019 года. Напомним, в январе в Копейске произошла серьезная коммунальная авария – в поселке Кадровик прорвало канализационный коллектор, и его содержимое выплеснулось на улицу, едва не затопив дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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