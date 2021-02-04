Летальность коронавируса на Южном Урале продолжает расти

В Челябинской области за сутки выявлено 272 новых случаев коронавируса, в том числе и у 3 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 46 тысяч 318 зараженных. 1 тысяча 758 из них умерли (непосредственно от инфекции – 815).

Летальность, характеризующая тяжесть заболевания, на сегодняшний день составляет 1,76%. Напомним, по итогам 2020 года этот показатель составлял 1,49%, по итогам января – 1,7%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.02.21

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