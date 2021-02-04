Топ-менеджер компании, обслуживающей инженерные сети Челябинска, попался на взятке

Главному инженеру муниципального учреждения Челябинска и двум руководителям коммерческих организаций предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, главному инженеру муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» предъявлено обвинение в получении взятки. Двум руководителям коммерческих фирм предъявлено обвинение в даче вятки.

По версии следствия, в октябре 2020 года топ-менеджер МБУ получил от коммерсантов 200 тысяч рублей за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов, а также за гарантированную оплату выполненных работ.

Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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