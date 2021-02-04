На Южном Урале аномальное тепло сменится похолоданием

Челябинскую область ждет перепад температур в 25 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 5 февраля, ожидается облачная погода с прояснением, небольшой, на крайнем западе до умеренного, снег, мокрый снег, на юге с дождем, ночью и утром в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Температура в пятницу ночью -3,-8, на юге и крайнем западе до +1 градуса по Цельсию. Днем потеплеет до +5 градусов. Правда, радоваться теплу придется недолго. Уже к воскресенью резко похолодает.

Так, в ночь на субботу синоптики обещают +1, -4 градуса, днем столбик термометра поднимется к отметкам -1, +4 градуса.

А вот в воскресенье ночью похолодает до -15, -20 градусов. Днем будет ненамного теплее – 12-17 градусов ниже нуля.

В Челябинске завтра ночью будет -5, -7 градусов по Цельсию, днем – 2-4 градуса тепла. В субботу днем ожидаются мокрый снег и даже дождь, температура ночью 0, -2, днем – 1-3 градуса выше нуля.

В ночь на воскресенье в областном центре похолодает до -15, -17 градусов. Днем ожидается -13, -15 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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