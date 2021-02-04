Трети уральцев не хватает зарплаты на самое необходимое

27% жителей Урала не могут покрыть свои основные нужды за счет зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Уральского федерального округа и выяснила, достаточно ли жителям региона их заработной платы.

42% опрошенных сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 31% отметили, что хватает с трудом, а еще 27% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

48% уральцев сообщили, что тратят 25%-50% своей зарплату на выплату ипотеки либо на аренду жилья, еще 33% расходуют на это больше половины месячного заработка. На выплату процентов по кредитам и займам (не ипотека) у 30% жителей УрФО уходит 25%-50% зарплаты, у 15% – больше половины.

44% из тех, кому недостаточно зарплаты, признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. По 21% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей и 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от покупки новой одежды и обуви (этот вариант выбрали 77% респондентов) и от путешествий (71%), а также от интересного досуга (68%). Реже всего жители региона готовы пожертвовать платной медициной, лекарствами и тратами на образование. Но и эти варианты набрали по 44% голосов.

33% опрошенных при нехватке зарплаты занимают деньги у родственников, друзей или коллег, 30% предпочитают пользоваться кредитными картами. 8% берут кредит в банке наличными, 6% обращаются в микрофинансовые организации, 5% берут займ в счёт зарплаты у работодателя. При этом 44% уральцев в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 84% участников опроса hh.ru ищут новую работу, 47% учатся и осваивают новые навыки, 39% ищут подработку, 22% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 18% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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