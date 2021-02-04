Экс-мэру Миасса смягчили наказание

Бывшему главе Миасса Геннадию Васькову смягчили наказание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда Челябинска, судья удовлетворил ходатайство бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова о замене срока в колонии на более мягкое наказание.

Известно, что экс-чиновник просил заменить лишение свободы на любой более мягкий вариант, кроме принудительных работ. Ранее Васьков пытался выйти из колонии по УДО, но получил отказ.

Напомним, бывший градоначальник осужден приговором Миасского городского суда Челябинской области 29 ноября 2019 года за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и покушение на получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, градоначальник в 2017 году решил посодействовать группе мошенников, в которую входили руководитель отдела дошкольного образования МКУ «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

Васьков подписал разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию, зная, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. После чего одобрил приобретение здания по завышенной цене в качестве помещения для филиала детского сада «Умка». За это он просил у подельников 1 миллион рублей.

В результате при продаже здания были похищены 24 млн рублей. Деньги, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы мэру после перечисления средств по контракту, однако других участников хищения задержали сотрудники правоохранительных органов.

С учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 4 марта 2020 года Васькову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.21

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