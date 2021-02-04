За ненадобностью. В Челябинской области закрывают колонию

Колонию строгого режима в Озерске закрывают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исправительную колонию №24, расположенную в Озерске, ликвидируют до октября 2021 года.

По данным пресс-службы ведомства, причиной ликвидации стало то, что число заключенных в режимном учреждении было более чем в 2,5 раза меньше установленного лимита.

При этом часть сотрудников колонии обратились к властям области с просьбой помочь им в трудоустройстве в Озерске, так как ГУФСИН предложил увольняемым либо оформить пенсию по выслуге лет, либо перевестись в другое учреждение. Но некоторые семьи не хотели бы уезжать из города. Просьбу о помощи одна из озерчанок опубликовала на странице губернатора в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.21

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