В колониях Челябинской области снимают ковидные ограничения

В южноуральских колониях разрешили свидания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой короновирусной инфекции в учреждениях ведомства с 8 февраля возобновлены краткосрочные свидания и личный прием граждан, сохраняются ограничения по предоставлению длительных свиданий.

Режимно-ограничительные мероприятия были направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений, напоминают в пресс-службе ГУФСИН региона.

Прием почтовых посылок, передач и бандеролей в учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в обычном режиме. Осуществляется их обязательная дезинфекционная обработка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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