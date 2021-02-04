В Челябинске ограничили движение по одной из основных магистралей

Из-за коммунальной аварии ограничили движение по одной из главных улиц Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 4 февраля, произошла коммунальная авария на Комсомольском проспекте (выход горячей воды).

В связи с этим с 19:00 ограничено движение по Комсомольскому проспекту от улицы Ворошилова до улицы Солнечная.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.21

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