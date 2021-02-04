В Челябинской области отстранили от работы главврача больницы, оставшейся без хирургов

После скандала с увольнением медиков главврача Верхнеуральской районной больницы отстранили от работы.

Напомним, вчера, 3 февраля, все хирурги Верхнеуральской районной больницы подали заявления об увольнении. Причиной стало недовольство главврачом Натальей Кузякиной.

Новый руководитель появился в учреждении летом прошлого года. Конфликт между ней и коллективом начался с открытием в медицинском заведении ковидной базы. Часть медиков выступала против этого, но к ним не прислушались. А вот с дополнительными выплатами за работу с пациентами с COVID-19 началась какая-то путаница.

Кроме того, как рассказывают в Верхнеуральске, главврач не слишком жаловала уход подчиненных на больничный. В итоге кто-то из переболевших ковидной пневмонией до сих пор не получил страховые деньги, а кто-то даже вынужден был продолжать работу при положительном тесте на коронавирус. Вдобавок ко всему, руководитель позволяла себе оскорблять медиков, жалуются в больнице.

На действия главврача пожаловались в региональный минздрав. Представители ведомства приехали с проверкой. Но жалобы подтвердили лишь три врача-хирурга. А после отъезда комиссии все трое написали заявления об уходе – по своей ли воле или под нажимом руководства, неизвестно.

Между тем, в больнице, по словам медиков, уже сейчас лежат пациенты, которым предстоит операция. Но главврач уже подписала заявления хирургов.

Сегодня начата новая проверка медицинского учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в настоящее время главврач отстранена. «Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав», – приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Ирины Гехт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.21

В Челябинске ограничили движение по одной из основных магистралей. / Челябинскую активистку осудили за то, чего она не совершала. / Эксперт: Объем нелегального рынка такси в России превысил 100 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»