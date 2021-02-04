В Челябинске отменили арест активисту, задержанному 31 января

В Челябинске суд отменил меру пресечения активисту, задержанному 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд прекратил дело Павла Струнина, которого арестовали на 7 суток за неповиновение полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Суд посчитал, что в действиях Струнина отсутствует состав административного правонарушения, сообщает адвокат Андре Лепехин. Молодого человека сегодня должны отпустить.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.02.21

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