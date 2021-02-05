В Челябинской области маршрутка после столкновения с иномаркой слетела с дороги

На южноуральской трассе маршрутная «Газель» вылетела в кювет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 4 февраля, вечером в Красноармейском районе.

По данным пресс-службы УГИБДД по Челябинской области, 28-летняя автоледи, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со следовавшим в противоположном направлении маршрутным микроавтобусом ГАЗ-А64R45. После столкновения маршрутка, ехавшая с пассажирами, вылетела в кювет.

В аварии пострадала водитель иномарки. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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