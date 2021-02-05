В Челябинске начали демонтаж главного ледового городка

На площади Революции начали снос ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сносе фигур и элементов ледового городка, расположенного на площади Революции в Челябинске, сообщили жители города.

В пресс-службе мэрии Челябинска информацию подтвердили, но подчеркнули, что речь идет о частичном демонтаже.

«Убирают фигуры и элементы, которые могут представлять опасность для посетителей, – рассказали представители городской администрации. – Сами видите, какая погода в городе. Часть фигур подтаяла, часть из них повело. Их будут убирать».

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, о полном сносе городка речи не идет. Власти еще надеются, что у челябинцев появится возможность вернуться на главный городок. Не исключено, что посетить сохранившиеся фигуры и игровые площадки горожане смогут уже в воскресенье. Но пока четких планов в мэрии не строят. Все будет зависеть от погоды и состояния городка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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