Суточная смертность от коронавируса в Челябинской области снова демонстрирует пугающую стабильность

В Челябинской области за сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек. Такое количество фиксируется третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 46 тысяч 588 зараженных. 1 тысяча 773 из них умерли (непосредственно от инфекции – 825).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.02.21

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