Южноуральца задержали за приставания к 10-летней ученице

В Златоусте задержали репетитора, домогавшегося к школьнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении 27-летнего жителя Златоуста возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Южноуральца задержали после того, как в полицию обратились родители 10-летней школьницы. По словам горожан, летом прошлого года они наняли репетитора по английскому языку для своей 10-летней дочери.

Через некоторое время девочка рассказала о его странном поведении. Якобы, он трогал ее за разные части тела. Поставив скрытую видеокамеру, родители убедились, что школьница права.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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