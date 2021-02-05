Замглавы Сосновского района предстанет перед судом за махинации при покупке здания детского сада

В суд направлено уголовное дело о растрате бюджетных средств при покупке здания детского сада в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя главы Сосновского района и двух его соучастников. В зависимости от степени участия они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения, а также пособничестве в этих преступлениях.

По версии следствия в 2017 году высокопоставленный чиновник при пособничестве директора коммерческой организации и индивидуального предпринимателя совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в сумме около 27,8 млн рублей.

Мужчина заключил с фирмой, фактически возглавляемой соучастником, муниципальный контракт на покупку нежилого помещения под размещение детского сада по заведомо завышенной цене, определенной третьим соучастником – индивидуальным предпринимателей в сфере оценки объектов недвижимости.

Согласно отчету определения рыночной стоимости, помещение оценили в более чем 56,4 млн рублей при фактической его стоимости около 28,6 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела на средства, находящиеся на расчетных счетах обвиняемых, объекты недвижимости, доли в уставных капиталах коммерческих организаций и транспортные средства наложен арест на общую сумму свыше 54 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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