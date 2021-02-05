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Уральские пельменщики обвалили продажи известного продуктового бренда

Челябинское УФАС России предписало производителю пельменей прекратить недобросовестную конкуренцию при реализации продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба признала, что ООО «Фабрика уральские пельмени» использует на упаковке производимых пельменей фразы, которые могут привести к дискредитации его конкурента ЗАО «Мясная галерея» и негативному сравнению с его продукцией.

В 2019 году южноуральская компания начала продажи пельменей под торговой маркой «Агонь» с нанесенными на упаковку слоганами: «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!».

Об этом в антимонопольную службу сообщило ЗАО «Мясная галерея», являющееся с 2012 года производителем продукции под торговой маркой «Бульмени». На упаковке его пельменей присутствует текст «Бульон внутри».

Ведомство в своем предупреждении указало, что такие действия ООО «Фабрика уральские пельмени» дискредитируют продукцию АО «Мясная галерея». «В данном случае используется репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара. ООО «Фабрика уральские пельмени» заявляет тем самым о преимуществах своей продукции, которая содержит мясо, а не бульон», – рассказали в надзорном ведомстве.

Причем такое сравнение является негативным, поскольку продукция ЗАО «Мясная галерея» с фразой на упаковке «Бульон внутри» уже завоевала определенную известность на рынке. Соответственно, используемые ООО «Фабрика уральские пельмени» фразы с достаточной степенью вероятности ассоциируются у потребителей с товаром под торговой маркой «Бульмени», отметили антимонопольщики.

Недобросовестное поведение южноуральской компании уже принесло результаты. Так, по данным ООО «Трейд-Сервис» (осуществляет реализацию продукции ЗАО «Мясная галерея»), в торговых точках, где отсутствует продукция ответчика, продажи замороженных полуфабрикатов ЗАО «Мясная галерея» показывают положительную динамику. В точках, где на одной витрине представлены «Бульмени» и «Agonь», продажи замороженных полуфабрикатов «Бульмени» показывают снижение на 45%.

Челябинское УФАС России потребовало прекратить распространение на упаковке продукции (замороженные полуфабрикаты (пельмени) под торговой маркой «Агонь (Agonь)») сведений «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!», а также изображения упаковки указанной продукции на интернет-сайте агонь.рус.

ООО «Фабрика уральские пельмени» предупреждение ведомства не исполнило и обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании его недействительным.

Кроме того, ООО «Мясная галерея» сообщило о продолжении распространения указанных сведений ООО «Фабрика уральские пельмени» и размещении в социальной сети поста с информацией: «Челябинское УФАС России выдало предупреждение производителю пельменей. Подробнее читай в статье… Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?» с изображением упаковок продукции ООО «Фабрика уральские пельмени» и ЗАО «Мясная галерея».

Арбитражный суд признал правомерность предупреждения антимонопольного органа.

Челябинское УФАС России за нарушение требований антимонопольного законодательства возбудит в отношении ООО «Фабрика уральские пельмени» дело об административном правонарушении. Компании грозит до полумиллиона рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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