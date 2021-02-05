В Челябинский бор вывозят грязный снег в городских улиц

В Челябинском бору нашли незаконную снегосвалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, зафиксирован еще один случай несанкционированного складирования снега. На этот раз снег вывозили в Челябинский городской бор.

«Напоминаем, что подрядными организациями комитета дорожного хозяйства снег транспортируется на площадку для временного складирования снега, расположенную по адресу: ул. Героев Танкограда, 12П. На специально выделенную площадку снег могут бесплатно вывозить любые организации и физические лица», – обратились к челябинцам в администрации города.

Горожан просят при выявлении фактов образования несанкционированных свалок снега сообщать в комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.21

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