Желания и реальность: в Челябинской области рассказали о темпах жилищного строительства

В Челябинской области зафиксировали десятикратный рост жилищного строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона, на 900% выросли объемы строительства жилых домов в Верхнем Уфалее, одном из самых депрессивных городов Южного Урала.

Уфалей стал лидером в регионе по темпам роста сдачи жилых домов. Остальные представители топ-5 существенно отстают от условного лидера.

Так, в Карабаше число сданных в эксплуатацию квадратных метров увеличилось в 2020 году по сравнению с 2019-м на 84%. В Чебаркуле – на 72%, в Троицке – на 69%, в Нагайбакском районе – на 44%.

Впрочем, если посмотреть на абсолютные цифры, ситуация выглядит не столь радужно. Например, Верхний Уфалей стал лидером просто потому, что в городе давным-давно не строили многоквартирных домов. В 2019 году в городе ввели в эксплуатацию порядка тысячи квадратных домов, и все – в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А в 2020 году в муниципалитете, наконец, построили-таки аж две пятиэтажки для расселения 19 бараков. Строительство полностью профинансировало областное правительство. Как результат – десятикратный рост темпов строительства – ж до 10,2 тысячи квадратных метров. Причем еще летом 2020 года речь шла о сдаче в декабре трех пятиэтажек. Но в итоге построили только две.

В Карабаше весь рост обеспечил сектор ИЖС, а всего в эксплуатацию было сдано чуть больше 3,5 тысяч квадратных метров. Аналогичная ситуация – в Нагайбакском районе: 44%-ный рост за счет возведения домов самими жителями и чуть больше полутора тысяч «квадратов» в натуральном выражении за год.

Что касается оставшихся Троицка и Чебаркуля, здесь в эксплуатацию сдано 27,2 тысячи и 26,7 тысячи квадратных метров соответственно, и примерно треть от общего объема приходится на ИЖС.

Таким образом, из 1,5 миллиона «квадратов», построенных в 2020 году на территории всей Челябинской области (рост за год на 1,5%), на «лидеров» приходится лишь около 70 тысяч квадратных метров, то есть менее 5%.

И почти половину в общем объеме строительства в регионе приходится на сектор ИЖС – 665 тысяч квадратных метров (около 44%).

Лидером по объемам жилищного строительства в области традиционно остается Челябинск. Но пока это лидерство тоже не радует. В прошлом году в областном центре сдали в эксплуатацию 660 тысяч квадратных метров жилья. И хотя это на 7,9% больше, чем год назад, на фоне относительно недавних миллионных показателей цифра выглядит бледновато.

Впрочем, челябинские чиновники нашли-таки повод для радости: в 2020 году Челябинск оказался на третьем месте среди российских городов по повышению цен на жилье. Стоимость квадратного метра здесь выросла с 45,8 тыс. руб. до 55,4 тыс. руб. или на 21%.

И хотя долгое время в областном правительстве и мэрии с гордостью сообщали, что Челябинск – город с самым дешевым жильем, после сообщения о резком подорожании в близком к властям экспертном сообществе вдруг вспомнили, что рост стоимости жилья свидетельствует о привлекательности городской среды. Правда, несколько подпортила позитивный фон информация о всероссийском росте цен на стройматериалы (например, на металлоконструкции), приведшем к увеличению себестоимости строительства. И в правительстве РФ даже опасаются, что это может привести к стагнации в строительной отрасли.

А тут еще подоспели совсем неуместные данные Челябинскстата о движении населения. И оказалось, что на Южный Урал отнюдь не выстраивается очередь из желающих переехать. Так, численность населения Челябинской области на 1 января 2021 года составила 3,455 млн человек против 3,466 млн человек год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.21

Стали известны даты ЕГЭ для 9 и 11 классов в этом году. Экзамены начнутся 31 мая. / В Челябинский бор вывозят грязный снег в городских дорог. / За экокатастрофу в Норильске придется заплатить: суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»