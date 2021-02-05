Южный Урал ждет морозное начало недели

В Челябинской области на смену субботней оттепели придет морозный понедельник.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, суббота окажется последним теплым днем в ближайшее время.

Так, завтра днем в Челябинске ожидается +1, +3, а в отдельных районах Южного Урала столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла. Кроме того, на территории всего региона прогнозируются мокрый снег и дожди. В связи с неблагоприятными погодными условиями для льда завтра, 6 февраля, каток в челябинском Городском саду им. А.С. Пушкина будет закрыт.

Но уже в ночь на воскресенье резко похолодает. В Челябинске ожидается -15, -17 градусов, по области – 15-20 градусов ниже нуля. Днем 7 февраля синоптики обещают 11-16 градусов ниже нуля, в Челябинске -13, -15 градусов.

В ночь на понедельник на Южном Урале похолодает до 22-27 градусов мороза. Днем в Челябинске ожидается -18, -20 градусов по Цельсию, по области -17-22 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.21

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