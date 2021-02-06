В Копейске пропала 11-летняя школьница

Полиция разыскивает 11-летнюю копейчанку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 5 февраля, в 16:00 девочка ушла из дома по адресу: улица Железнодорожная, 2а. После этого она домой не вернулась. Поиски 11-летней школьницы продолжаются до сих пор.

Рост девочки около 145 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные ниже поясницы, глаза голубые, нос курносый, уши средние, губы тонкие, лицо овальной формы. Возле внешнего края правого глаза родинка.

Была одета в куртку до колен болотного цвета с капюшоном без меха, серую вязаную шапку с меховыми помпонами «ушки», темные брюки, белые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении девочки, просят обращаться по телефону дежурной части ОМВД России по городу Копейску: 8 (35139) 9-88-22, а также по телефонам 102 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.21

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