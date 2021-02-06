Заколдованная цифра: на Южном Урале умерли от COVID-19 еще 10 человек

Четвертые сутки в Челябинской области от коронавируса умирают по 10 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 февраля подтверждено 46 859 случаев заболевания COVID-19 (+ 271 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников – 3 человека).
За прошедшие сутки выписаны 624 человека. Всего 36 499 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Больных COVID-19 – 8531 человек.
️За прошедшие сутки умерло 16 человек. От COVID-19 – 10 человек, от других причин – 6 человек. Отметим, что 10 смертей от коронавируса фиксируют уже четвертые сутки подряд.
Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 1 тысяча 789 больных коронавирусом (непосредственно от инфекции – 835).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.02.21
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