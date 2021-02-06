В Челябинске снова задержали активиста, арест которого отменил суд

Челябинца, отпущенного из-под ареста 4 февраля, вновь задержали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд приговорил Павла Струнина к новому административному аресту – на 9 суток. Об этом активисты сообщают в социальных сетях.

Напомним, челябинца задержали 31 января в ходе несанкционированной акции протеста. Центральный районный суд приговорил его к аресту на 7 суток за неповиновение полиции. Однако 4 февраля Челябинский областной суд отменил это решение, и горожанин вышел на свободу.

5 февраля к активисту вновь пришла полиция. Его допросили по уголовному делу (суть его не сообщается), а затем отвезли в отдел полиции «Центральный», где составили протокол об административном правонарушении. В тот же день суд рассмотрел административное дело и приговорил Струнина к 9 суткам ареста.

В соцсетях сообщается, что в квартире челябинца провели обыск, изъяли телефоны самого активиста и его семьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.21

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