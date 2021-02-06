В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Усиление ветра, сильный снег и гололед прогнозируются на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вечером 6 февраля, ночью и днем 7 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах сильная гололедица, резкое понижение температуры воздуха до -18 градусов по Цельсию.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», – рассказали в экстренном ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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