Квалификацию Кубка мира по сноуборду в Челябинской области отложили

Старт воскресных соревнований на Кубок мира по сноуборду отложили из-за погоды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, в связи с сильным ветром и погодными условиями старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на «Банном» переносится на неопределенное время.
Напомним, вчера, 6 февраля, также было отложено торжественное открытие этапа Кубка мира в Магнитогорске из-за плохой видимости.
Сегодня на Южном Урале ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и резкое понижение температуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.02.21
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