Квалификацию Кубка мира по сноуборду в Челябинской области отложили

Старт воскресных соревнований на Кубок мира по сноуборду отложили из-за погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, в связи с сильным ветром и погодными условиями старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на «Банном» переносится на неопределенное время.

Напомним, вчера, 6 февраля, также было отложено торжественное открытие этапа Кубка мира в Магнитогорске из-за плохой видимости.

Сегодня на Южном Урале ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и резкое понижение температуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.21

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