Число заболевших COVID-19 южноуральцев превысило 47 тысяч

В Челябинской области пятые сутки подряд умирают от коронавируса по 10 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на 7 февраля подтверждено 47 129 случаев заболевания COVID-19 (+ 270 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников – 4 человека).

За прошедшие сутки выписаны 558 человек. Всего 37 057 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. ️Больных COVID-19 – 7957 человек.

Умерло 16 человек. От COVID-19 – 10 человек. От других причин – 6 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.02.21

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