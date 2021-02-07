В Челябинской области на свалке нашли обглоданную человеческую голову

В Агаповском районе на свалке обнаружили человеческую голову.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую находку жители Агаповки обнаружили днем 6 февраля. Об этом они рассказали в социальных сетях.
Голову на местной свалке увидел проезжавший мимо водитель. Как рассказал мужчина, ее грызла собака. Южноуралец вызвал полицию.
В полиции информацию о зловещей находке подтвердили.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.02.21
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