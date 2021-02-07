На Южном Урале продлили экстренное предупреждение

В Челябинской области сохраняется сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 8 февраля в регионе местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», – рассказали в экстренном ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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