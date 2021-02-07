В Челябинске контролеры выгнали из трамвая детей, потерявших билеты

Сотрудники ЧелябГЭТ высадили из трамвая детей, оставшихся без билетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел сегодня, 7 февраля, в Металлургическом районе Челябинска. Об инциденте рассказала в социальных сетях кондуктор, пытавшаяся защитить юных пассажиров.

По словам женщины, днем в ее трамвай, следовавший по маршруту №3 в сторону заводоуправления ЧМК, зашли три ребенка. «Они купили билеты, оплатили проезд. Я им выбила три чека одной лентой, – рассказала челябинка. – Дети ехали, все нормально было. Зашли контролеры. Они проверили билеты у всех, дошла очередь до детей. Они начали проверять, но дети есть дети, они куда-то сунули эти билеты, им не смогли предъявить. И они высадили их из вагона! Дети не доехали до своей остановки. На меня составили акт, что у меня безбилетные пассажиры».

При этом и сама сотрудница «ЧелябГЭТ», и пассажиры пытались объяснить контролерам, что дети проезд оплатили. Но те не стали слушать заступников и выгнали детей на мороз.

Напомним, сегодня резко понизилась температура воздуха. К тому же в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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