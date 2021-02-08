На Урале погиб девятимесячный ребенок

В Челябинской области погибла 9-месячная девочка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Метлино, входящем в Озерский городской округ. Родители на некоторое время оставили ребенка без присмотра, после чего обнаружили дочь мертвой.

По факту смерти девочки началась доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила от удушья, так как в горло ребенка попал посторонний предмет.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 07.02.21

В Челябинске контролеры выгнали из трамвая детей, потерявших билеты. / На Южном Урале продлили экстренное предупреждение. / «Классовый популизм»: Явлинский предупредил россиян о «тяжелом послевкусии» протестов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»