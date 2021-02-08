Полсотни рыбаков застряли на озере в Челябинской области во время пурги

Больше 40 рыбаков эвакуировали спасатели со льда южноуральского озера во время пурги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, настоящая спасательная операция развернулась в минувшие выходные на одном из озер региона.

Озеро Уелги, расположенное в Кунашакском районе, в 60 километрах к северу от Челябинска, пользуется популярностью у рыбаков круглый год. Вот и 6 февраля, дождавшись выходных, рыбаки вышли для подледного лова с ночевкой. Несмотря на распространявшуюся по всем каналам информацию об ожидающихся неблагоприятных погодных явлениях.

Как и предупреждали синоптики, к вечеру погода стала портиться, резко понизилась температура воздуха, поднялся порывистый ветер. Снежная пурга начала срывать палатки рыбаков. При нулевой видимости, в темноте невозможно было определить ни берега, ни сторон света.

Спасатели мобильного отряда, выехав на вызов для оказания помощи заблудившемуся рыбаку, застали на озере сотрудников пожарной охраны и районного отдела ГО и ЧС, уже приступивших к массовой эвакуации людей. Ориентируясь только по навигатору, спасатели собирали рыбаков по одному и по несколько человек сразу (опасаясь замерзнуть и не дождаться утра многие стали собираться в небольшие группы). Всего за ночь было эвакуировано более 40 человек – жителей Кунашакского района, Челябинска и Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.02.21

На Урале погиб девятимесячный ребенок. / В Челябинске контролеры выгнали из трамвая детей, потерявших билеты. / На Южном Урале продлили экстренное предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»