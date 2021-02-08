За первую неделю февраля от ковида умерли 69 южноуральцев

В Челябинской области за сутки выявлено 269 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 47 тысяч 398 зараженных. 1 тысяча 821 из них умерли (непосредственно от инфекции – 855). Отметим, что за последнюю неделю жертвами ковида стали 69 южноуральцев: со вторника по воскресенье ежедневно умирали, по официальным данным, 10 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.02.21

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